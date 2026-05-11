Z rojstvom otroka se ne rodi le otrok, ampak tudi mama in oče

Dana Gregorič Katarina Ogris (27) je odraščala pri Miklavžu v Bilčovsu in se je lani z lastno družino preselila v Kotmaro vas, v Preblje. Po maturi na Slovenski gimnaziji in dveletnem bivanju na Irskem, kjer je delala kot au-pair, se je odločila za izobraževanje za babico v Celovcu. Leta 2022 je začela delati v bolnišnici v Beljaku, od konca leta 2023 pa nudi tudi zasebno spremljanje. Po rojstvu sina Jonathana 18. decembra 2025, ki ga ima s partnerjem Alexandrom Isoppom, je trenutno še na porodniškem dopustu.

Katarina Ogris s sinom Jonathanom, ki se je rodil 18. decembra 2025.

Kaj je v vas zbudilo zanimanje za babiški poklic?

KATARINA OGRIS: Vedno sem vedela, da želim delati na socialnem področju, zato me je začela zanimati tudi medicina. V maturitetnem letu, ko je moja sestra zanosila, sem se prvič pobliže srečala z nosečnostjo in porodom, kar me je takoj navdušilo. Ta poklic zame predstavlja idealno kombinacijo medicinskega in socialnega vidika ter omogoča tudi veliko samostojnosti. Najbolj pa mi je všeč delo z družinami in ženskami, saj jih lahko spremljam in podpiram na njihovi poti starševstva.

Kaj vse zajema vaše delo?

Babice smo prva kontaktna oseba za ženske in družine pri vprašanjih v zvezi z nosečnostjo, porodom in poporodnim obdobjem. Naše delo zajema pot ženske od želje po otroku, čas nosečnosti in poroda pa vse do prvega leta otrokovega življenja. Pomemben del našega dela je obdobje po porodu, predvsem prvih 8 do 12 tednov, ko imajo ženske veliko vprašanj, npr. glede dojenja in nege dojenčka. Poleg tega se lahko babice dodatno specializiramo, npr. za nosečniško jogo, masažo dojenčkov, taping, homeopatijo ali prehransko svetovanje. Sama sem se odločila za dodatno izobraževanje iz akupunkture ter tapinga v nosečnosti. Taping je metoda, pri kateri s pomočjo elastičnih lepilnih trakov lahko blažimo tipične bolečine pri nosečnicah, kot so npr. bolečine v hrbtu.

Se še spomnite prvega poroda, ki ste ga spremljali kot babica? Koliko porodov je bilo do danes?

Prvi porod sem doživela v sklopu prakse v tretjem semestru svoje izobrazbe, rodila se je deklica Maria. Bila sem zelo nervozna, a je bilo preprosto nepozabno doživetje. Do danes sem spremljala okoli sto porodov, v okviru svojega samostojnega dela pa 25 družin od leta 2023 do 2025.

Kakšne so glavne razlike med delom babice v bolnišnici in delom samostojne babice?

V bolnišnici ostaja v centru porod, spremljanje porodnih bolečin ter oskrba v treh do štirih dneh po porodu.

Veliko babic poleg službe v bolnišnici pa tudi dela samostojno, tako kot tudi jaz, in imajo to ali drugo dodatno izobrazbo. Pri tem mamice spremljamo po prvih intenzivnih dneh v bolnišnici v daljšem časovnem obdobju in pomagamo družini, da se doma vživi v nov življenjski položaj. Oskrba je tako bolj individualna in družinska.

Kdaj in s kakšnimi težavami ali vprašanji se nosečnice in mamice najpogosteje obračajo na vas?

Na splošno se ženske name ne obračajo zato, da bi reševale konkretne težave, temveč da bi jih od vsega začetka preprečile. Nato dobijo pojasnila o tem, kako stvari delujejo in kaj je v nosečnosti ali po porodu fiziološko normalno. Najpogosteje potrebujejo informacije o dojenju oz. hranjenju po steklenički ter svetovanje pri pravilnem rokovanju z novorojenčkom, organizaciji vsakdana, poporodnem okrevanju ter ponovnem spoznavanju lastnega telesa po porodu. Vse, kar je škodljivo za zdravje in česar se ne more zdraviti doma, pa moramo posredovati zdravniku.

Ženske se običajno prvič oglasijo okoli 18. tedna nosečnosti. Ta pogovor je brezplačen in je v okviru svetovanja babice vključen v materinski knjižici (Eltern­-Kind-Pass). Takrat odgovorim na prva vprašanja o nosečnosti in na splošno predstavim svoje delo, saj veliko ljudi še vedno ne ve, kaj vse zaobjema poklic babice. O intenzivnosti nadaljnjega spremljanja odloča vsaka ženska sama.

Kako pomembno vlogo ima pri vašem delu partner matere oz. družina?

Vedno pravim: z rojstvom otroka se ne rodi le otrok, temveč tudi mama in oče. Prav zato je izjemno pomembno, da v proces vključimo tudi partnerja. Nosečnica neposredno doživlja razvoj novega življenja v sebi, medtem ko lahko partner to zaznava le preko pogovora in teorije, zaradi česar se pogosto počuti nemočnega. Pri tem imamo pomembno vlogo babice, saj partnerju razložimo, kako lahko konkretno podpira žensko – tako med nosečnostjo kot še posebej po porodu. Po rojstvu otroka ženske namreč pogosto postavijo svoje potrebe na drugo mesto in se popolnoma posvetijo novorojenčku. V tak­šnem položaju hitro pozabijo na osnovne stvari, kot so jesti in piti. Zato je nujno, seveda samo, če je to v okviru možnosti, da imajo ob sebi ljudi in predvsem partnerja, ki jih podpirajo.

So ženske danes bolj negotove glede nosečnosti in materinstva kot nekoč?

Ja. Predvsem zaradi primerjanja z drugimi materami na socialnih omrežjih, kjer je vse videti »romantično« in brez težav, imajo danes ženske občutek, da morajo znati vse perfektno. V takšnem svetu dojenje poteka povsem samo od sebe, dojenček ves dan spi in ne joka, ženske pa so že po treh tednih spet videti take kot pred nosečnostjo. Realnost pa je za večino čisto drugačna. In prav to je tudi ena od nalog babic: da ženskam povemo, da je vse v redu tako, kot je, in jih opogumljamo, da zaprosijo za pomoč pri vsakodnevnih opravilih in da na primer lahko kuhanje ali pranje perila prepustijo drugim.

Katere so najtežje plati vaše službe?

Po eni strani je najlepši poklic, po drugi pa je lahko najtežji. Nikoli ne veš, s kakšnimi udarci usode se je ženska ali družina že soočila, zato moraš biti pripravljena na vsak položaj. V bolnišnici se lahko zgodi, da v enem prostoru skrbiš za mamo z novorojenčkom, za sosednjimi vrati pa je mama, ki je svojega otroka izgubila. To je lahko zelo obremenjujoče. Pri tem je pomembno, da te težke trenutke sicer obravnavamo s sočutjem in skrbjo, vendar se hkrati naučimo, da psihičnih obremenitev ne nosimo s seboj domov. Pri tem mi pomagajo pogovori s kolegicami ter samorefleksija.

Decembra ste prvič postali mama. Kako ste doživeli prehod iz vloge babice v vlogo matere?

Ko je šlo za mojega otroka, nisem več mislila kot babica, temveč samo še kot mama. Čeprav imam toliko znanja in izkušenj, sem svoji babici zastavila natanko ista vprašanja, kot jih je vsaka nosečnica zastavila meni in sem enostavno izgubila vso svojo racionalnost. Najbolj pa me je presenetil pritisk, ki sem ga občutila, ko sem se primerjala z drugimi mamicami, tako v resničnem življenju kot na družbenih omrežjih. – čeprav najbolje vem, da je materinstvo tako individualna stvar.

Materinstvo in poklic babice: prednost ali ne?

Ni treba biti mama, da postaneš babica. Vendar vidim prednosti v tem, da lahko zdaj svoje izkušnje delim tudi s svojimi pacientkami in bolje razumem njihove težave.

Kaj naj bi po vaše vsaka bodoča mamica morala vedeti?

Mnoge ženske ne vedo, da imajo pravico do spremljanja babice v obdobju od 8 do 12 tednov po porodu. O tem jih želimo obvestiti med pogovorom pred porodom v okviru materinske knjižice. Važno je, da nisi prestroga do sebe, da si vzameš čas in ne pustiš, da bi te kdo spravil v stres. Pomembno pa je tudi, da prosiš za pomoč in jo sprejmeš.

Sara Kropiunik (32) Bilčovs Ludmannsdorf Moja druga nosečnost je bila že od samega začetka nekoliko zahtevnejša, saj je bila tvegana zaradi skrajšanega materničnega vratu. Prva nosečnost je bila sicer lepa izkušnja, a tudi povezana s skrbmi zaradi tveganja prezgodnjega poroda. Prav zato mi je bila pri drugi nosečnosti leta 2024 spremljava Katarine še toliko pomembnejša. Spremljala me je od začetka nosečnosti in še nekaj tednov po porodu, pomagala mi je predvsem z akupunkturo ter mi dala občutek varnosti in miru. V primerjavi s prvim porodom, ko me moja babica še ni spremljala med nosečnostjo, je bil drugi veliko bolj pozitiven in lažji.

Petra Rottmann (31) Bilčovs Ludmannsdorf Katarina me je spremljala pri moji drugi nosečnosti leta 2024/25 in sva se tedensko začeli srečevati v 36. tednu nosečnosti. Svetovala mi je terapijo z akupunkturo, vedno sem se lahko obrnila nanjo in ubesedila je moje skrbi, če sama nisem vedela, kaj si želim. Prav tako mi je bila v veliko oporo po porodu, ko je prišla k meni in novorojenčku. Ni poskrbela samo za dojenčka, temveč tudi zame in za moje fizično in psihično zdravje, ki je še toliko bolj pomembno.