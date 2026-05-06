S sajenjem Marica začne že februarja in rastline sprva goji v zimskem vrtu, ob ugodnem vremenu pa jih prestavi v rastlinjak in visoke grede. Pri tem se ravna po luninem koledarju, kajti luna vpliva na pretok sokov v rastlinah in vlago v tleh. »Ko luna narašča, se sokovi v rastlinah dvigajo navzgor, zemlja pa »izdihuje«. Takrat sadim vse, kar raste nad zemljo, npr. listnato zelenjavo, cvetlice in plodovke, kot sta grah in bob. Polna luna je idealna za gnojenje. Uporabljam kompost, ekološka gnojila in po zemlji posujem jajčne lupine za dodatek kalcija. Ko se luna manjša, pa presajam sadike in sejem vse, kar je gomoljnatega in raste pod zemljo, npr. rdečo peso in krompir.« Pred 15 leti je Marica Mletschnig začela vzgajati svoje sadike in sicer iz različnih delov sveta, saj jih njena otroka z zakoncema nosita z raznih potovanj; danes goji 32 vrst paradižnika ter letno pridela okrog 250 kg. Z zelenjavo in sadjem, ki ga pridela ter iz njega kuha kompote, omake, sokove in ga vlaga, rada obdari bližnje. Kaj je njena skrivnost, da ji vrtnarjenje tako dobro uspeva?»Z rastlinami je treba govoriti in jih božati,« se nasmehne Marica