Odvetniki Rudi Vouk, Maja Ranc in Matej Zenz iz odvetniške pisarne Grilc-Vouk-Ranc-Zenz so v imenu Zveze slovenskih pregnancev vložili kazensko ovadbo pri Državnem tožilstvu v Celovcu zaradi vandalskega dejanja, ki se je zgodilo v tednu pred 10. oktobrom. Neznani storilci so pomazali spomenik v Žrelcu, ki spominja na izseljevanje koroških Slovenk in Slovencev med drugo svetovno vojno. Na informacijsko tablo so med drugim napisali številko »187«, kar je v kalifornijskem kazenskem zakoniku povezano z umorom in jo nekatere tolpe uporabljajo kot grožnjo, piše v ovadbi. Spomenik v Žrelcu je bil postavljen leta 2022. Predsednik stranke Team Kärnten Gerhard Köfer, in predstavnik te stranke za manjšinska vprašanja Franz Josef Smrtnik, ki je tudi sam potomec izgnane družine, sta izrazila v tiskovnem sporočilu ogorčenje nad tem dejanjem, še posebej v času okoli 10. oktobra. Oba poudarjata, da je pomembno, da Koroška kljub takšnim napadom ostane na poti dialoga in sožitja ter da se ne vrača k strahovom iz preteklosti.