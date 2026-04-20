Šola v Šentpetru išče novega upravitelja

Šolskih sester je v Šentpetru samo še enajst. Zaradi njihovega staranja iščejo novega upravitelja šole, ki bi prevzel vodenje in zagotovil njeno dolgoročno delovanje. Le še dve redovnici sta aktivno vključeni v delo šole. Ključni cilj pri iskanju novega upravitelja je ohraniti temeljne vrednote ustanove – vzgojo v katoliškem duhu, kakovostno izobraževanje ter poudarek na dvojezičnosti. Dodaten izziv so finance. Doslej so redovnice primanjkljaj pokrivale iz lastnih rezerv. Greiner, pa tudi ravnateljica šole Marija Olip poudarjata, da so vsi dijaki, ki so že vpisani, popolnoma varni. Zagotavljajo, da bodo vsi dijaki, ki bodo v naslednjem šolskem letu začeli šolanje v Šentpetru in tudi tisti, ki so že dijaki šole lahko nemoteno obiskovali pouk vse do zaključka izobraževanja, vključno z maturo. To velja tudi, če ne bi našli koga, ki bi prevzel upravljanje šole, poudarja Greiner. Medtem ko šola še išče rešitev, je vrtec že uspešno prešel pod novo upravljanje. S pomočjo občine Šentjakob in fundacije St. Hemma so uspeli zagotoviti njegovo dolgoročno delovanje. Obstoj vrtca smo dolgoročno zagotovili, pravi Greiner. Vrtec od začetka leta 2026 vodi fundacija St. Hemma in že pred tem je opravljala pedagoški del vrtca. Podrobnosti o morebitnih novih upraviteljih šole Greiner noče povedati, saj noče ogrožati pogovorov. Seveda bi bila velika prednost, če bi morebiten upravitelj že imel vzpostavljene strukture in že upravljal kakšno šolo. Do sredine julija nameravajo v Šentpetru predstaviti rešitev.