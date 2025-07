Slovenščina je in bo za vedno ostala moja domovina. Posledično je bilo zame jasno, da po opravljeni maturi na Slovenski gimnaziji ne želim nehati s pisanjem v svojem maternem jeziku in sem se tako odločila za počitniško delo pri NOVICAH. Veselim se pisati članke, delati intervjuje in nabrati čim več izkušenj kot del redakcijske ekipe. V prihodnosti namreč nameravam študirati novinarstvo in komunikologijo ali pravo na Dunaju. Vsekakor pa sem se odločila pred študijem opraviti prostovoljno socialno leto in pomagati pri Rdečem križu. Svoj prosti čas najraje preživljam s prijateljicami in prijatelji, s športom (tek, joga, pilates ...) ter s kuhanjem in sprehodi v naravi.