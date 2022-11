Po dvoletni sanaciji bo koroški deželni muzej 21. novembra 2022 ponovno odprl svoja vrata v celovški Museumsgasse 2, novo ime muzeja je »kärnten.museum« oz. »Koroški muzej Celovec«, prej »Rudolfinum«.

Otvoritev je bila sprva načrtovana že letos septembra, a so jo pristojni morali zaradi zamud pri dostavi gradbenega materiala prestaviti na november. Investicijska vsota je znašala 16 milijonov evrov.

Nemščina, slovenščina, angleščina

Novo v muzeju je tudi jezikovna ponudba za obiskovalke in obiskovalce. Muzej je danes, 15. novembra, na svojih straneh na Facebooku in Instagramu objavil sporočilo, da bodo v novem muzeju »vsa besedila in avdio vodniki na voljo tako v nemškem in slovenskem kot tudi v angleškem jeziku.« V nadaljevanju pišejo, da se deželni muzej »vedno bolj posveča temam sedanjosti – tudi v zvezi s slovensko narodno skupnostjo na Koroškem.« Vse to je muzej na svojih straneh na družbenih omrežjih objavil v slovenščini, kjer prispevke od 25. oktobra dalje objavljajo v slovenskem in nemškem jeziku. Tudi težišče aktualne izdaje koroške kulturne revije »Die Brücke« je novi Koroški muzej. V reviji so vsi prispevki o muzeju objavljeni v obeh deželnih jezikih.

V prvem tednu brezplačen obisk

V otvoritvenem tednu od 21. do 27. novembra, je ogled novega muzeja brezplačen. Muzej bo v prvem tednu odprt vsak dan od 10.00–18.00, po prvem tednu pa od torka do nedelje od 10.00–18.00 in ob četrtkih od 10.00–20.00. Ob ponedeljkih bo muzej zaprt.