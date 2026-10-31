Slavko Thaler novi predsednik Mohorjeve

Na rednem občnem zboru sta bila najprej predstavljena in soglasno potrjena letna računovodska zaključka Mohorjeve družbe v Celovcu za leti 2024 in 2025. Predstavil ju je direktor dr. Karl Hren, ki po upokojitvi dolgoletnega sodirektorja Franza Keliha celotno ustanovo vodi samostojno. Pomembna točka dnevnega reda je bila izvolitev novega upravnega in nadzornega odbora Mohorjeve. Za predsednika upravnega odbora so navzoči izvolili Slavka Thalerja, župnika v Šmihelu pri Pliberku. Prvi podpredsednik je postal Gorazd Živkovič, sicer vodja deželnega urada za spomeniško varstvo. Drugi podpredsednik je postal dosednji predsednik upravnega odbora Peter Olip. Za tajnico je bila izvoljena Dorothea Kazianka. Nadaljnji člani upravnega odbora so Simon Inzko, Igor Krašna, Hanzej Rosenzopf in Anton Starman.