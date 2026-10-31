Slavko Thaler novi predsednik Mohorjeve

Na rednem občnem zboru sta bila najprej predstavljena in soglasno potrjena letna računovodska zaključka Mohorjeve družbe v Celovcu za leti 2024 in 2025. Predstavil ju je direktor dr. Karl Hren, ki po upokojitvi dolgoletnega sodirektorja Franza Keliha celotno ustanovo vodi samostojno. Pomembna točka dnevnega reda je bila izvolitev novega upravnega in nadzornega odbora Mohorjeve. Za predsednika upravnega odbora so navzoči izvolili Slavka Thalerja, župnika v Šmihelu pri Pliberku. Prvi podpredsednik je postal Gorazd Živkovič, sicer vodja deželnega urada za spomeniško varstvo. Drugi podpredsednik je postal dosednji predsednik upravnega odbora Peter Olip. Za tajnico je bila izvoljena Dorothea Kazianka. Nadaljnji člani upravnega odbora so Simon Inzko, Igor Krašna, Hanzej Rosenzopf in Anton Starman.
Celovška Mohorjeva družba ima poleg upravnega odbora od novembra 2014 tudi tričlanski nadzorni odbor. Predsednik nadzornega odbora ostaja davčni strokovnjak Marian Wakounig, sicer tudi predsednik Centra avstrijskih narodnih skupnosti in direktor družbe študentskega doma Korotan GmbH na Dunaju. Damjan Oitzl, vodja revizij in strokovnjak Koroškega deželnega računskega sodišča, je bil podpredsednik nadzornega odbora že pred zadnjim občnim zborom, medtem ko je radiški župnik Marjan Plohl nov obraz v tem telesu.
Kot je celovška Mohorjeva zapisala v sporočilu za javnost, je »razveseljivo, da so se Mohorjevi pridružili tudi novi člani, ki bodo s svojim znanjem, izkušnjami in svežimi idejami pomembno prispevali k nadaljnjemu razvoju in uspešnemu delovanju Mohorjeve.« Za večdesetletno sodelovanje v odborihMohorjeve družbe sta zlato odlikovanje Mohorjeve prejela dekan mag. Ivan Olip ter dr. Zdravko Inzko. Sanja Boto, projektna koordinatorka celovške Mohorjeve
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