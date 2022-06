2. junija je bilčovška občina vabila na slavje, kjer so Tereziji Köfer in Tereziji Valentinitsch podelili častno občanstvo. Moderacijo je pred polno dvorano poslušalcev dvojezično vodila Maria Weber-Ogris, ki je tudi predstavila častno mapo in za osebi večera pripravila slavnostni govor oz. laudatio.

Na svečanosti v avli bilčovškega izobraževalnega centra je v čast slavljenk spregovoril tudi župan Manfred Maierhofer, za glasbeni okvir pa je poskrbel Moški pevski zbor SPD Bilka pod vodstvom Christiana Laußeggerja. Obe slavljenki sta si v starosti 88 let zares zaslužili odlikovanje, saj sta vse življenje delali v prid občine oz. občanov.

Terezijo Valentinitsch s Potoka poznajo Bilčovščani predvsem kot babico, saj je marsikateri prav v njenih rokah zagledal luč sveta. V dolgih letih babiškega poklica je na svet pomagala približno 1000 otrokom. Bila je odločna in samozavestna ženska, ki jo je vodila želja pomagati ljudem, kar je začutila že v otroštvu. Kar 48 let je v bilčovški občini delovala kot samostojna babica, po domače »hebla«.

Terezija Köfer iz Kovič pa je svojo poklicanost našla v besedni umetnosti. Pisati je začela, ko so otroci odrasli in zapustili dom. Napisala je devet knjig, med drugim o Bilčovsu, Rožu, pa tudi o svojem življenju (Im Fluss des Lebens, 2015). Njene zgodbe in pesmi pripovedujejo o življenju v domačem kraju, o šegah in navadah ter lepotah narave. Kmalu bo izšla zbirka dvojezičnih pesmi. Kot ljubiteljica narave in zelišč je bila idejni vodja pri oblikovanju sprehajalne poti, ki vodi do »kamna sreče« (Glücksfelsen) in do zeliščne spirale (Kreuterspirale). Tako je skušala popestriti občinsko obrobje.

Slavljenki sta bili sošolki in prijateljici, povezujejo pa ju tudi družinske vezi, saj sta sestrični, katerih življenjski zgodbi sta se ves čas dopolnjevali. Tudi danes imata veliko skupnega: spomine na otroška leta in težke vojne čase, vsaka je dobila tri otroke in obe sta ovdoveli – pa se vseeno ne dasta! Skupaj s še tretjo sestrično tvorita neumoren trio, poln življenjskega zagona, kjer se še vedno rojevajo nove ideje

Pri svečanosti sta častni občanki prejeli umetniško delo bilčovške umetnice Meine Schellander, ploščo iz plemenitega jekla z motivom Ortszeit/Krajevni čas. Ta motiv prikazuje mizo z dvema stoloma in odprtimi oglatimi in okroglimi oklepaji, ki simbolizirajo pripravljenost ljudi za dialog.