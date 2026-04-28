Prostovoljci romajo na sodišče

Deželno upravno sodišče je marca 2025 odločilo na podlagi zasliševanj 14 od v celoti 192 pomagačev v prid društvu in sledilo argumentaciji, da so pomagači pomagali iz idealističnih motivov, ter znižalo kazen z grozečih 140.000 evrov na 1.400 evrov. Vrhovno upravno sodišče je zdaj dopustilo izredno revizijo finančne policije, ki argumentira, da se mora vsak primer obravnavati posebej. Zdaj mora vseh 178 preostalih pomagačev iz leta 2023 stopiti pred deželno upravno sodišče. Proces se nadaljuje od 4. marca. »Termin imamo vsako sredo, do sedaj smo imeli tri termine. Izhajam iz tega, da bo tako šlo naprej,« je povedala predsednica Acoustic Lakeside Sara Pleschounig. Minulo sredo so Novice obiskale deželno upravno sodišče, ogledali smo si potek razprave in prisluhnili zasliševanju prič, torej prostovoljcev, ki poteka po vedno isti shemi. Sodnica vpraša vsako pričo ali je član oz. članica društva, kdaj je leta 2023 pomagala, zakaj je pomagala, ali je dobila kaj zato, če poznajo vodilo društva itd., odvetnica finančne policije pa detajlirano sprašuje, kdo jih je za delo nagovoril, katere osebe iz društva poznajo, vprašanja o časovnem obsegu dela in načrtu dela na festivalu. Zasliševanje vsake priče traja približno 30 minut »Vprašanja odvetnice finančne policije so po našem mnenju brez zveze. Za nas je ta proces tudi povezan s stroški, odvetnika bomo morali na vsak način sami plačali. V društvu delujemo normalno naprej, motivacija je dana. Osebno me proces že precej obremenjuje, a kljub temu se veselimo poletja in 20. jubileja,« pove Pleschounig.