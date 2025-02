Pogled za učiteljski pult naših višješolskih ustanov: Začenjajo se vpisi na šole

Živim v Tinjah in prvo prakso na Slovenski gimnaziji sem imela v šolskem letu 2013/2014. Na začetku je bilo zame seveda malo čudno, ker je bilo takrat veliko kolegov in kolegic, ki so me nekaj let prej poučevali. Naenkrat so bili kolegi in ne več učitelji. Vsi so me prisrčno sprijeli in sem se od vsega začetka dobro počutila. Od aprila 2023 sem mamica. Na gimnazijo sem se vrnila v tem šolskem letu in sem vesela, ker me delo z otroki res zelo veseli in ga rada opravljam. Je pa bilo na začetku težko uskladiti zasebno družinsko življenje s šolo.