Zadovoljni razstavljalci na letošnjem 157. Jožefovem sejmu

Od 17. do 19. marca je bil v Dobrli vasi tradicionalni Jožefov sejem, tokrat že 157.. Več tisoč obiskovalcev je prišlo v Dobrlo vas, tudi letos je bila ponudba zelo pestra, od kmetijske mehanizacije do oblačil, avtomobilov, podjunske salame in atrakcij v zabaviščnem parku je bilo na sejmu za vse želje poskrbljeno. Razstavljalci in kramarji, skupaj jih je bilo 120, so bili z obiskom zelo zadovoljni, tudi vreme je bilo letošnjemu sejmu naklonjeno. Sejem je v soboto uradno otvoril deželni glavar Peter Kaiser. Sejem smo obiskali v nedeljo in srečali veliko mladih družin z otroki.