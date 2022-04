V Šmihelu so izbrali najboljšo »močko«

Včeraj, 10. aprila, se je v Šmihelu odvijal prvi »praznik močke«, organiziralo ga je društvo Lebensraum Petzenland-Peca. Predsednik Franz Kušej: »Zato da je bil praznik prvič, smo lahko zadovoljni. Tudi z vremenom smo imeli srečo.« Na prazniku je bilo degustiranih 23 močk, najboljših šest so nagradili z darilnimi košarami. Žiriji je najbolj teknila močka Annamarie Krajger, med zmagovalkami so bile še Kati Kert, Maria Blažej, Monika Bricman, Maria Woschitz in Bernardka Wautsche. Podelitev nagrad sta moderirala Peter Grilliz in Doris-Grit Schwarz, med številnimi obiskovalci so bili podžupan Vladimir Smrtnik, zbornični svetnik Štefan Domej in član župnijskega sveta Jozej Blažej. Za dobro vzdušje so skrbeli člani podjunskega omizja muzikantov, med njimi Albert Krajger, Albert Schorli in Marko Steharnik.