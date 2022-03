Podjunčani imajo srečo, da imajo dve izredno dejavni društvi upokojencev – poleg Slovenskega društva Pliberk s predsednikom Jožkom Hudlom na čelu tudi Društvo upokojencev Podjuna, kateremu predseduje Helka Mlinar in ki vsako leto vabi na številne prireditve ter atraktivna srečanja in izlete. Tako tudi minuli teden, ko se je skoraj 50 udeleženk in udeležencev podalo spet na petdnevni obisk v Moravske Toplice. Vreme je bilo čudovito, nič manj čudovita »štimunga« ob dobri pijači in okusni jedači ter skupnem prepevanju domačih pesmi. Ob tem pa sta se še posebej izkazala Rudi Figoutz in Franc Starz, ki sta obhajala rojstni dan in povabila vso družbo na žlahtno kapljico.