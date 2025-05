Predstavitev zbirke zemljepisnih imen v Galiciji: Zbiranje imen za zemljevid

Župan občine Galicija Hannes Mak je poudaril, da je ta zbirka pomemben do­prinos k ohranitvi lokalne zgodovine. Florian Jordan, Ana Smrtnik-Einspieler in Veronika Urank-Olip so v polni dvorani spregovorili o pomenu imen, njihovi povezavi z naravo in s krajevno zgodovino. Veronika Urank-Olip je predstavila nekatere narečne zanimivosti imen v Galiciji, ki pričajo o tem, da so imena zelo stara. Hišna imena so lahko iz osebnih imen, iz rastlinskih ali živalskih imen, opisujejo tudi nekdanje dejavnosti ali lego hiše. Zlasti pomembna je orientacijska funkcija – nekdanji GPS domačinov – ki posebej prihaja do izraza pri ledinskih imenih. Martina Piko-Rustia in Irena Slavkov pa sta predstavili projekt dokumentacije imen, način zbiranja in dokumentiranja na kartah in spletu. Bogate terenske izkušnje v projekt vnaša Milka Olip, ki je spremljala pripravo zemljevidov v Selah in Šmarjeti v Rožu. Pri projektu je doslej sodelovalo več kot 30 domačinov in domačink, ki se jim izvajalci projekta lepo zahvaljujejo, saj pomagajo, da bomo ohranili izredno bogato kulturno dediščino tudi za naslednje rodove. Če kdo želi sodelovati, se lahko obrne na inštitut Urban Jarnik ali pa na Jozeja Uranka.