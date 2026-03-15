Novice logo
Novice logo
Išči Naroči novice! Kontakt

Otroci s petjem zbrali 2.600 € za šolsko malico v Angoli

15.3.2026 Velikovec Völkermarkt Novice
Društvo IniciativAngola je v sodelovanju s Prosvetnim društvom Lipa v četrtek, 5. marca, organiziralo tradicionalni koncert Tussangana.
Paulos Worku je bobnal z mladimi.

Okrog 200 otrok je zapelo za svoje sovrstnike v Angoli. V nabito polni dvorani Neue Burg v Velikovcu so odmevale večjezične pesmi šolskih zborov ljudskih šol iz Globasnice, Velikovca (mesto), Šmarjete pri Velikovcu, Šent­petra na Vašinjah in iz Grebinja. Težko je z besedami opisati vsa čustva, ki smo jih doživljali ob poslušanju energičnih, veselih in iskrenih nastopov otrok in učiteljev. Tudi otroci so lahko začutili, da z majhnimi dejanji lahko spreminjajo svet na bolje. Na koncertu je bilo skupaj zbranih več kot 2600 €, ki jih bo IniciativAngola namenila projektu »Kruh.Brot. Pão« za šolsko malico otrok, ki se šolajo pri Don Boskovih sestrah v Angoli. Boglonaj vsem za podporo!       

Novice logo white

Slovenski tednik za Koroško

Po KoroškemKulturaPolitika OsebeGalerijeŠport

Naslov

NOVICE - Slomedia G.m.b.H

Fromillerstraße 29

A-9020 Klagenfurt/Celovec

[email protected]

+43 463 218 880 0

Ilustracije

Mirko Malle & David Kassl

Uredništvo

Sebastjan Trampusch
(glavni urednik)
Damijan Smrečnik
(namestnik glavnega urednika)
Janko Kulmesch
Simon Rustia
Tomaž Verdev
Nadja Volavšek Kurasch

Naročnina

[email protected] Letna naročnina: za Avstrijo in Slovenijo € 65,- za druge države: € 75.- Naroči novice!
Impresum Varstvo podatkov

©2024 SLOMEDIA - Slovenski medijski center / Slowenisches Medienzentrum GmbH, Celovec/Klagenfurt