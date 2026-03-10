Mladi v Šmihelu o pregonu prednikov: »Kako močno ta zgodovina še živi v nas«

Omizje potomcev pregnanih je z osebno pripovedjo osvetlilo družinsko zgodovino in pregon prednikov. Navzoči so spregovorili tudi o trenutku, ko je za mladostnika dokaj abstraktna tema pregona v družini zanje osebno postala konkretna čustvena realnost. Ta se je odrazila tudi v sprva nerazložljivih napadih panike, v katerih je na psihofizični ravni našla izraz podedovana travma Nadje Polzer. Njena babica Nadjica se je rodila v taborišču Hesselberg in »ni imela besed za to, kar se ji je zgodilo, saj je bila dojenček. In ker je tako majhna, je pač vse zelo emocionalno doživela in to se je preneslo naprej na mojo mamo ter dalje na mene.« O doživljanju pregona v otroštvu je spregovoril Samo Stern, ki živi in dela na Dunaju: »Spominjam se stavka, da so moje prednike pregnali, ker so pač Slovenci. Zame je bilo in je pri tem važno, da smo še naprej Slovenci, da moramo biti zavedni, solidarni z zatiranimi in tako dalje,« je povedal Samo Stern. Samo Mesner je predstavil spomine na deda Jožeta Partla (1937–2024), dolgoletnega predsednika Zveze slovenskih izseljencev.