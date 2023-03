Leta 1928 je bilo ustanovljeno vogrško gasilsko društvo, gasilci so bili ves čas izključno moški. Ta »tradicija« se je pred kratkim končala, saj je nedavno v Vogrčah uradno prvič postala gasilka ženska – Claudia Koletnik.

Claudio Koletnik (39) smo srečali v vogrškem gasilskem domu, ki stoji ob cerkvi sredi vasi. Claudia živi v hiši nasproti gasilskega doma, zato je v primeru intervencije lahko tudi prva tam. Zakaj je sploh hotela postati članica vogrških gasilcev, in sicer kot prva in do zdaj edina ženska? Claudia pripoveduje, da njen sin Julian (14) z velikim veseljem sodeluje pri mladinski sekciji vogrških gasilcev. Večkrat ga je spremljala in bila zraven pri vajah mladih gasilcev. »To mi je bilo zelo všeč in tudi jaz sem želela postati članica gasilskega društva,« pripoveduje Claudia. Vprašala je poveljnika gasilcev Thomasa Visotschniga, če bi lahko pristopila in ko je privolil, je začela enoletno poskusno dobo. V tej dobi lahko sodeluješ le pri gasilskih vajah. Po opravljenem prvem tečaju in izpitu je februarja letos na letnem zborovanju vogrških gasilcev dala zaobljubo in s tem postala uradno gasilka z nazivom »Feuerwehrmann«, ker naziva »Feuerwehrfrau« še ni. Claudio so vogrški gasilci radi sprejeli med svoje vrste. Odzivi so zelo pozitivni, tudi gasilci iz sosednjih vasi so ji že čestitali.

Od drugih ljudi dobiš toliko dobrega in jaz hočem dati kaj nazaj, zato sem pri gasilcih. Claudia Koletnik

Claudia pri gasilcih občuduje, da držijo skupaj in se redno srečujejo: »V Vogrčah nimamo gostilne, tudi šole ni več, zato je hiša gasilcev postala tudi nekakšen vaški center.« Doslej je bila že zraven pri bolj tehničnih posegih, ko so na primer črpali vodo iz poplavljene kleti. »Seveda je nekaj drugega, če imaš intervencijo s hudo poškodovanim človekom, na primer zaradi prometne nesreče. Mislim pa, da sem dovolj močna oseba, da lahko tudi to zdržim.« Trenutno kaže dobro, da se bo Claudii in vogrškim gasilcem kmalu pridružilo še več žensk, ki so trenutno aktivne še v mladinski skupini.

Ste vedeli? 19.577 gasilcev je na Koroškem, od teh je 974 žensk, to je le okoli 5 %. Šele od leta 2001 lahko na Koroškem postanejo gasilke tudi ženske.

Claudia Koletnik je doraščala na kmetiji svojih staršev, p. d. pri Runcu na Komlju. Po ljudski in glavni šoli v Pliberku je leta 1998 začela delati v pliberški Zadrugi, kjer se je izučila za trgovko. Tam dela še danes in to zelo rada: »Delo je raznoliko, kolegice in kolegi smo skupina, ki drži skupaj in tudi šefi so prijetni,« se smeji Claudia. Vsa leta je rada hodila v službo, življenje brez dela si ne more predstavljati: »Delo v Zadrugi ja zame optimalno, ker sem rada med ljudmi in se rada pogovarjam.« Leta 2009 je v Vogrčah kupila hišo in jo obnovila. V Vogrče je prišla le po naključju, ker je izvedela za hišo, načrtovano ni bilo. Domačini so jo prisrčno sprejeli, na vasi se počuti zelo dobro, ker je vaška skupnost zelo močna. Ko se je preselila na vas, jo je že kmalu nagovoril tudi predsednik Katoliškega kulturnega društva Vogrče Lojz Kerbitz in jo povabil k sodelovanju v društvu. Od tedaj rada sodeluje pri igrah na prostem in pri legendarnih predstavah vogrškega pusta, v zadnjih 14 letih je sodelovala pri vseh predstavah. V prostem času kot mati samohranilka veliko časa preživlja s sinom, rada hodi v gore in se ukvarja s svojim psom. Za bodočnost kot gasilka ima Claudia že jasen cilj: »Opravila bom tečaje, da bom lahko tudi sama vodila skupino gasilcev, da bom tudi šefinja moških.«