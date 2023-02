64 kvartopircev na 17. turnirju kvartopircev v Pliberku

Slovensko prosvetno društvo Edinost v Pliberku je minulo nedeljo vabilo na 17. tradicionalni turnir kvartopircev, ki je bil v Kulturnem domu. Na letošnjem turnirju je sodelovalo 64 igralk in igralcev, »šnopsali« so v posamičnem in moštvenem seštevku. V finalu sta se pomerila Dravograjčan Božo Jeromelj (ekipa pliberškega gostišča Alpe-Adria) in Ludwig Sima iz Škofič, slednji je bil tekmec ekipe »Schiefling – Škofiče«. V finalu je Sima premagal Jeromelja s 7:3, zmagovalec si je izbral košaro z domačimi kmečkimi dobrotami, ki jo je darovala družina Vauti, po domače Kajžnikovi iz Repelj. Sploh pa so imeli društveniki pripravljene bogate nagrade, kar prvih deset igralcev si je lahko izbralo darilno košaro. V moštvenem seštevku je zmagala ekipa »Spotzenkampla«, na drugo mesto se je uvrstila ekipa iz Škofič, tretji so postali igralci moštva »Alpe Adria«. Na turnirju je nastopilo deset moštev.