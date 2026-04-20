24. aprila v Pliberku: Že 23. vabijo na koncert za Angolo

20.4.2026 Pliberk Bleiburg Novice
Člani organizacijskega komiteja dobrodelnega koncerta Rock­4Angola in dobrodelno društvo IniciativAngola vabijo na 23. koncert Rock4Angola, ki bo 24. aprila v Pliberku.
Organizatorji Niko Lesjak, Julian Sturm, Theresa Mödritscher, Elena Marzano in predsednik IA Hanzej Rosenzopf.

V organizacijskem komiteju so dijakinje in dijaki Slovenske gimnazije ter Dvojezične trgovske akademije. Niko Lesjak, član organizacijskega komiteja, je pojasnil: »Dobiček koncerta darujemo za dekliški internat Don Boskovih sester v Calulu v Angoli, kjer lahko dekleta obiskujejo šolo, se izučijo za poklic itd. V internatu živi približno 15 deklet. V regiji Calulo dekleta pogosto doživljajo nasilje, zgodnje nosečnosti in prisilne poroke ter večinoma nimajo možno­sti za šolanje. IniciativAngola internat vsako leto podpira s 3000 evri iz donacij in z dobrodelnim koncertom. Veselimo se, da lahko podpiramo internat z našim koncertom.« Koncert s skupinama Ladja in Matakustix (solo Mathiasa Ortnerja) bo 24. aprila ob 20.00 v Kulturnem domu v Pliberku. Vstopnice za 15 € dobite na www.kulturnidom.at ali pri Posojilnicah v Pliberku in Dobrli vasi.

