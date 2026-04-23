Obnavljajo kapelico svete Rozalije na Hemi

Rozalsko jamo na gori svete Heme pri Globasnici so že od nekdaj častili iz verskih razlogov, v čast svete Rozalije, zaščitnice proti kugi. Leta 1680 so se okoliške fare zaobljubile, da bodo v njeno čast v jami zgradile kapelo, če krajev ne bo prizadela črna smrt. Leta 1681 so kapelo blagoslovili. Leta 1926 je požar uničil kapelico in kip sv. Rozalije. Znani koroški umetnik Switbert Lobisser (1878–1943), sicer prepričan nacionalsocialist, je ustvaril mavčni model za novi kip, ki ga je izdelal in v obnovljeno kapelico namestil kipar Hans Plangger.