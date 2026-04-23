Obnavljajo kapelico svete Rozalije na Hemi

Zadnja dva vikenda je približno 30 pomagačev v bistvu zgradilo novo kapelo, ki bi se sicer zrušila. Popravili so zidove kapelice iz leta 1926 ter obnovili ostrešje in streho. Vodja projekta Dominik Haschej je vesel, da je uspelo ohraniti zunanji videz kapelice, ki bo po vsej verjetnosti ponovno dostopna prihodnji teden, če bodo dela končana ta konec tedna. Haschej je hvaležen številnim pomagačem iz Globasnice in okolice; med drugim so pomagali gasilci iz Globasnice, globaški bokvarji in člani Slovenskega kulturnega društva Globasnica.
Posebno so hvaležni tudi podjetjem, ki so projekt podprli: Smretschnig iz Štebna, mesarija Čebul, pekarna Haimburger, Liesnig Beton, mizarstvo Božič, UNIQA Wautsche Marcel ter Hildi Kraiger in Sepi Schein, p. d. Gradišnik. Hvala za gostoljubnost! Obnovitvena dela je podprl tudi župan Bernard Sadovnik. Kapelico in delavce je obiskal tudi novi poslovodja Zadruge Michael Schwerdt, ki je pomagačem prinesel malico.
Kapelico v votlini obišče veliko ljudi. Izviru v jami pripisujejo zdravilno moč – ljudje prihajajo prosit za zdravje, pijejo vodo, ki ji pripisujejo zdravilne lastnosti. »Presenetljivo je, kako hitro so bili ljudje pripravljeni pomagati. Očitno jim ta kraj veliko pomeni,« pravi mežnarica na gori svete Heme in članica globaškega farnega sveta Katarina Haschej.
Rozalsko jamo na gori svete Heme pri Globasnici so že od nekdaj častili iz verskih razlogov, v čast svete Rozalije, zaščitnice proti kugi. Leta 1680 so se okoliške fare zaobljubile, da bodo v njeno čast v jami zgradile kapelo, če krajev ne bo prizadela črna smrt. Leta 1681 so kapelo blagoslovili. Leta 1926 je požar uničil kapelico in kip sv. Rozalije. Znani koroški umetnik Switbert Lobisser (1878–1943), sicer prepričan nacionalsocialist, je ustvaril mavčni model za novi kip, ki ga je izdelal in v obnovljeno kapelico namestil kipar Hans Plangger.
Iz rubrike Koroška preberite tudi