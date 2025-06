Nove Novice in kako so se spremenile skozi leta

Hanzi Tomažič o grafični prenovi Novic

Z novo grafično podobo tiskane izdaje Novic se zaključuje večletni proces prenove osrednjega časopisa koroških Slovencev. V njem se zrcalijo vsi cilji, ki so stali na začetku preobrazbe Novic. Najprej in daleč najpomembnejše: vseskozi smo imeli v mislih, kako časopis narediti sodobnejši, kako povečati prijaznost in preglednost za bralke in bralce, kako na prvi pogled pokazati, da je prav vsak, ki bere Novice, v središču žurnalističnega ustvarjanja.

To smo skušali doseči s temi posegi: najprej smo malenkostno povečali format, prav iz razloga, da bi posamezne strani bolj »dihale«. Posamezni članki se tako razporejajo bolj pregledno. Večje fotografije, posamezni grafični elementi pa vodijo bralca/bralko skozi časopis. Tudi pri na novo izbranih pisavah smo izbrali tipografijo, ki je bila narejena prav za časopisno branje, jasna in dobro berljiva. Barve, okviri in podlage bolj decentno podpirajo grafično podobo in niso v ospredju. Posebna značilnost obnovljenih Novic pa je tesna povezava z digitalno ponudbo, ki se je v zadnjih letih postopoma izgradila. V zgornjem pasu časopisa lahko preberete neposredne povezave in QR kodo do poročil, videoposnetkov, fotogalerij na socialnih medijih.