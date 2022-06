Nekdanje dijakinje in dijaki višje šole v Šentpetru, ki so jo zaključili leta 2002, so v soboto, 11. junija 2022, proslavili 20. obletnico mature. Za absolvente 2002 je bilo to prvo razredno srečanje. Sestali so se na šolskem dvorišču in skupaj s sestrami ter nekaterimi profesorji v šolski kapeli obhajali sveto mašo, ki jo je vodil Hanzej Rosenzopf. Ponovno so se, tokrat kot bivši dijaki, sprehodili po prostorih šole in obujali spomine. Ogled so zaključili z razredno sliko v svojem nekdanjem razredu. Nadaljevali so z druženjem na igrišču, kjer ni manjkalo dobrot in dobre volje. Pokukali so tudi med fotografije, posnete v času šolanja, in ugotovili, da v sebi nosijo mnogo prijetnih spominov. Srečanje so zaključili ob pozni uri v koči pod Košuto, kjer so si zaprisegli, da do naslednjega snidenja ne sme preteči ponovno 20 let. Hvala tudi šolskim sestram za prisrčen sprejem.