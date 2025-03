Koroška leta 2034: Drugi korak k boljši prihodnosti

Organizatorji so po ponedeljkovi sedemurni delavnici poudarili, da so tovrstna srečanja ključnega pomena za prihodnost koroških Slovenk in Slovencev. Da bi se izoblikovale konkretne strategije in ukrepi za prihodnost, se bo s tovrstnimi srečanji nadaljevalo, saj organizatorji pravijo, da je to dolgotrajen proces in ponedelj­kovo srečanje je bilo šele drugi korak. Naslednja delavnica bo potekala ob koncu letošnjega šolskega leta ali na začetku naslednjega, k sodelovanju pa so vabljeni vsi, ki želijo prispevati k oblikovanju skupne vizije. »Ne gre zgolj za enkratno razpravo, temveč za dolgoročen proces. Ključno je, da vsaka generacija prispeva svoj delež k ohranjanju in razvoju slovenske kulture na Koroškem,« je povedala Kušej.