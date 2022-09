Šolarke in šolarji WI´MO (Höhere Lehranstalt für Wirtschaft & Mode) ter Dvojezične trgovske akademije so pomagali pri čiščenju celovških kamnov spotikavcev (Stolpersteine). Za pomoč se jim je zahvalil župan Christian Scheider, ki v tem vidi »živo in živeto kulturo spominjanja«.

V mestu na nekdanje judovske someščane, žrtve nacionalsocializma spominja 39 kamnov spotikavcev. Oblikoval jih je nemški kipar Gunter Demnig, ti spotikavci pa so vgrajeni med granitne kocke, s katerimi je tlakovana cona za pešce. Najdemo jih pred hišami nekdanjih someščanov judovske vere, spominjajo pa na njihovo nekdanjo prisotnost, razlastitev, pregon in izničenje. Preko 90 tisoč spotikavcev najdemo v več kot 2000 mestih in krajih v 24 državah, s čemer je Demnig ustvaril eno največjih decentralnih spominskih umetnin.

Dijakinje in dijaki so se čiščenja spotikavcev lotili v torek, 20. septembra. Iz WI´MO so sodelovali Vanessa Duller, Sebastian Grubelnik, Slavomir Mruškovič in Anna Traußnig, pa tudi profesorica Silke Sallinger. Z dvojezične trgovske akademije pa so pri čistilni akciji sodelovali Jennyfer Wicher, Sara Sienčnik, Jan Ogris – Martič und Timo Drussnitzer, kakor tudi profesorica Mirjam Zwitter-Šlemic.

Župan Christian Scheider je pozdravil angažma mladine pri čistilni akciji, s katero je medenina spotikavcev zopet zasijala. »Z živeto spominsko kulturo nam je v Celovcu uspelo doseči mlade ljudi, ki se ne le zanimajo, ampak tudi angažirajo.« Po čistilni akciji se je župan zahvalil mladim, pa tudi obema profesoricama.