Agnes Schnabl: Najboljša dirigentka

Ziljska dirigentka, pevka in univerzitetna predavateljica Agnes Schnabl je 3. novembra osvojila 1. mesto na mednarodnem natečaju za dirigente in dirigentke »London International Choral Conducting Competition«. Nagrajenka je prejela 5000 evrov dotacije. Schnabl poučuje na dunajski univerzi za glasbo in uprizoritvene umetnosti (MdW). Vodi nacionalni mladinski zbor Avstrije, tirolski deželni mladinski zbor, ansambel kanti v Gradcu in ansambel coro siamo na Dunaju. Poleg umetniške glasbe se Agnes Schnabl ukvarja tudi z ljudsko glasbo. Zaradi slovenskih korenin ji je posebej pri srcu slovenska ljudska pesem.