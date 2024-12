34. kongres evropskih narodnih skupnosti: Kritika in samokritika medijev

Tokrat so zastopniki medijev prevzeli vlogo predavateljev in niso zgolj poročali o kongresu. Novinarji so po predavanjih lahko obiskali delavnice s težiščem diverziteta, rasizem in kritično poročanje. Koroški vidik sta prikazala Mateja Rihter od cerkvenega lista Nedelja in glavni urednik slovenskega sporeda ORF Marijan Velik. Kritičen je bil glavni urednik Novega glasa Konstantin Vlasich iz Gradiščanske. Povedal je, da so vsi, ki dobro govorijo gradiščansko hrvaščino, že dali intevju tamkajšnemu manjšinskemu oddelku ORF, tisti s pomanjklivim znanjem pa se le redko pojavijo tam. Pozval je k odpiranju in več večjezičnosti v manjšinskih medijih in se vprašal, zakaj manjšinske redakcije ORF niso zastopane na socialnih omrežjih.