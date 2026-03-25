Zakaj ne skupno?

Ko se je na koncu 80. let in na začetku 90. let prejšnjega stoletja Slovenija uspešno borila za samostojno državo s parlamentarno demokracijo in tržnim gospodarstvom, so se glavni akterji dobro zavedali: uspešni bomo samo tedaj, ko se bomo zavzemali za ta cilj skupno in složno. Mnogi se še spominjajo, kako sta si 8. julija 1990 v znamenju sprave podala na Kočevskem roki Milan Kučan, zadnji sekretar komunistične partije in kmalu nato prvi demokratično izvoljeni predsednik slovenske države, ter tedanji ljubljanski nadškof Alojzij Šuštar.