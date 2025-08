Travma se vrača

Na Peršmanovi domačiji so se pred kratkim spet srečali mladi antifašisti. Hodili so po starih partizanskih poteh, se učili o (civilnem) odporu, gotovo se do določene mere tudi identificirajo s partizani. Mnogi med njimi so potomci partizanov. Nenadoma pa jih presenetijo policisti – deloma težko oboroženi, s psi, helikopterji. Osemdeset let po tem, ko so partizane točno na tem mestu presenetili esesovci in nacistična policija. Izkušnje prednikov ni mogoče doživeti bolj neposredno ... že med prvimi reakcijami mladih, ki so bili pri Peršmanu, smo brali in slišali, da so se počutili »retravmatizirane«.