Tiktok kot digitalna droga   

Kot sovodja letošnjega računalniškega tečaja v Tinjah sem opazil hudo odvisnost otrok, starih od 8 do 10 let. Vsako prosto sekundo so preživeli na YouTube Shorts, aplikaciji, ki je zelo podobna TikToku. Tudi med daljšimi odmori smo jih morali dobesedno prisiliti, da so šli ven na svež zrak in se odmaknili od te druge verzije TikToka. Odvisnost od takšnih aplikacij je danes že velik problem celotne mladine, še posebej pa prihajajoče generacije, saj odraščajo ob TikToku in sploh ne poznajo drugačne resničnosti. Res je, da je imela vsaka generacija svoje podobne razprave – ob začetku televizije, ob pojavu interneta … Pri TikToku pa je problematično predvsem to, da deluje kot droga za možgane. Gre za kratke videe, dolge največ 15 sekund, ki jih algoritmi prilagodijo vsakemu posamezniku posebej. Možgani ob tem dobijo prevelike količine dopamina in hitro razvijejo željo po še več dopamina, posledica pa je, da zelo hitro nastane odvisnost. Zaradi takšne stimulacije mladina hitro izgubi sposobnost daljše koncentracije. Ker so možgani navajeni kratkih videov, postane težko ohranjati pozornost pri pouku, branju knjig in drugih dejavnostih. Možnosti za starše so zelo majhne, saj otrok pri določeni starosti telefon enostavno potrebuje. Tudi blokiranje aplikacij ni vedno smiselna rešitev, saj se otrok lahko počuti izključenega, ko vidi, da imajo vsi drugi dostop do teh vsebin. Osebno sem opazil, da preveč časa preživim na TikToku, Instagram Reels in podobnih platformah, zato sem si sam določil omejitev na eno uro dnevno. Menim, da je ta samodisciplina tudi edina rešitev opisanega problema. Zaradi tega bi morali na šolah uvesti delavnice, da bi mladi sami razumeli probleme, ki jih prinašajo TikTok in podobne platforme. Mlajši otroci se namreč še ne zavedajo vseh težav, povezanih s konzumiranjem teh vsebin. Na svetovni ravni je vprašanje teh platform vedno vroča tema. Edina država, ki je TikTok zares blokirala za eno leto, je Albanija. Albanci, ki sem jih spoznal na projektu Erasmus, so mi povedali, da se je uporaba TikToka sicer precej zmanjšala, vendar je aplikacija še vedno dostopna z uporabo VPN – programa, ki omogoča menjavo države na telefonu. Tudi če bi TikTok prepovedali po vsem svetu, ta prepoved verjetno ne bi dolgo trajala, saj bi kmalu prišla podobna platforma z drugačnim imenom. Torej je edina možnost, da začneš pri sebi in se zavedaš problema. Nato pa se sam čimbolj omejiš pri uporabi digitalnih »drog«.