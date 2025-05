Sredstva za manjšineje treba povečati

Če je takratna pristojna ministrica Susanne Raab ob zvišanju sredstev dejala, da to pomeni močan signal vlade in Republike Avstrije, da so narodne skupnosti velikega pomena, in da naj ta sredstva pomagajo pri ohranjanju kulture in jezika, se danes postavlja vprašanje, kakšen signal pomeni načrtovano zniževanje sredstev. Zmanjšanje podpore skupnostim, ki se že tako borijo za obstanek svojega jezika, kulture in identitete, daje vtis, da so obljube o podpori bolj simbolične kot konkretne, da so pripadniki manjšine dobrodošel fotomotiv, ko pa gre zares, pa se na njih pozabi.