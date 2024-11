So darila res tako bistvena?

Po podatkih nedavno izvedene ankete bank99, pri kateri je sodelovalo 400 oseb, bodo Avstrijke in Avstrijci letos za božična darila izdali 460 evrov. 40 % anketirancev je navedlo, da bodo izdali med 100 in 200 evrov, 18 % pa celo med 600 do 1000 evrov. Ista anketa je pokazala, da moški v povprečju investirajo v božič več denarja kot ženske, ki darila po rezultatih vprašalnika pogosto rade izdelajo same. Poleg tega naj bi starejši za darila namenili več denarja kot mlajši. Pa je obdarovanje za božič res ključnega pomena ali zgolj utečena tradicija? Ameriški psiholog Gary Chapman je dolga leta raziskoval, kaj prinaša trajno srečo v odnosih. Prišel je do spoznanja, da je ključ do sreče v odnosih občutek ljubljenosti. Chapman je razvil model petih jezikov ljubezni, to so načini, s katerimi si v medsebojnih odnosih izražamo ljubezen in naklonjenost. To so besede potrditve, posvečen čas, dotik, usluge in darila. Pri vsakem človeku naj bi prevladoval eden od petih naštetih načinov izkazovanja ljubezni. Vsi skupaj so pomembni za zdrav partnerski odnos, vendar njihovo ravnovesje pri posameznikih variira. Zanimivo je tudi, da ima po Chapmanovih statistikah pri večini vsak od partnerjev drugačen način izkazovanja ljubezni za najpomembnejšega. Ravno to naj bi bil v daljšem časovnem obdobju glavni vir nesporazumov, konfliktov in občutkov neljubljenosti. Vam je osebno posvečen čas dragocenejši od daril? Kaj bi najbolj osrečilo vašega partnerja, partnerico, družinske člane in prijatelje? Morda bi vašim bližnjim več kot darila pomenil čas, ki bi ga preživeli skupaj, več dobrih pogovorov, pozornih besed, pomoči pri obveznostih ali pa topel objem.