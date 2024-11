Slovenščina na Koroškem ni tuj jezik!

Ta označba pa je napačna! Če otroci nimajo predznanja, gre za pouk začetnikov, kar pa ne spremeni statusa jezika. Strokovna literatura tuji jezik označuje kot tisti jezik, ki se ga ne naučimo iz okolja, temveč v procesu izobraževanja, in ki ga v svoji jezikovni skupnosti redkokdaj rabimo. Tuje jezike se torej učimo, da bi se sporazumevali z govorci iz tujih jezikovnih skupnosti. Slovenščina pa je na Koroškem jezik avtohtone narodne skupnosti, ni tuja in je še vedno (vsaj deloma) jezik okolja. Čeprav je precej slovenskih javnih ustanov v preteklosti zaprlo vrata, jezik na Koroškem še vedno živi. Ima posebne pravice, ker je že stoletja del obmejnega področja in ker so njegovi govorci sooblikovali tukajšnje družbeno življenje.