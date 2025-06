Sedem zgodb za 70 let

Tako kot takrat so koroški Slovenci v desetletjih po podpisu državne pogodbe vedno znova opozarjali na neizpolnjene pravice – bodisi s protesti za dvojezične napise, za izboljšave v šolstvu, proti diskriminaciji ali za širšo uporabo slovenščine v javnosti. Fotografije protestov in akcij na straneh 2 in 3 so le utrinki – delček širšega prizadevanja, ki se je dogajalo na Koroškem, v Gradcu, na Dunaju in drugje. Morda se bo kdo na kateri od fotografij prepoznal ali pa se šele zdaj znova spomnil, da je takrat sodeloval na demonstraciji. A teh nekaj slik nikakor ne more zajeti celotne zgodbe. Več fotografij smo objavili na novice.at/70clen7.