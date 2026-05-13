Samo še dvojezični, nič več Slovenci? 

Konec 70. let prejšnjega stoletja je skupina okoli Franca Kattniga sprožila akcijo: DVOJEZIČNO JE BOLJE. Ta akcija je bila odgovor na akcije nemškonacionalnih krogov ob podpori deželnozborskih strank SPÖ, ÖVP in FPÖ v škodo slovenske manjšine. Slovenska manjšina je takrat bila izpostavljena hudim pritiskom in je upala, da bo z akcijo DVOJEZIČNO JE BOLJE lahko laže prepričala koroško javnost, da sta znanje slovenščine in slovenska narodna skupnost nekaj dragocenega za koroško deželo in ter njene prebivalke in prebivalce. Pri tem je bilo za organizatorje te kampanje v podporo drugega deželnega jezika od vsega začetka nesporno, da njihove akcije nikakor ne gre razumeti kot neke vrste nadomestilo za narodno pripadnost. Z drugimi besedami: če si dvo- (ali več)jezičen, še dolgo ne pomeni, da se s tem odpoveduješ tudi pripadnosti slovenskemu narodu in si samo še dvojezičen Korošec ali dvojezična Korošica.