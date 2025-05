Razmišljanje ob prazniku sožitja v krški škofiji

Tisti, ki so doživeli nasilno podiranje dvojezičnih napisov jeseni 1972 in pozneje gonjo za ugotavljanje manjšine, izvedeno jeseni 1976, se spominjajo tudi blagodejne reakcije krške škofije. Sicer je bil proces, ki je leta 1972 imel svoj višek v sprejetju sinodalnih sklepov o sožitju Nemcev in Slovencev v koroški Cerkvi, vse drugo kot brez konfliktov in kritike. Kritika je prihajala tudi iz vrst slovenske narodne skupnosti. Mnogi namreč niso mogli razumeti Valentina Inzka, ker se je v imenu Slovencev opravičil Nemcem »za storjene krivice«. Dejansko pa je Inzko s to izjavo, kot poudarja Till v intervjuju z Novicami (stran 3), prebil led. Sledilo je namreč tudi opravičilo beljaškega odvetnika Helmuta Ebnerja v imenu Nemcev – na koncu pa se je uveljavilo spoznanje, da ne moreš doseči resničnega sožitja, če nisi pripravljen zagotoviti resnične enakopravnosti. Ob Inzkovem opravičilu nehote pomisliš tudi na današnje vojne razmere, ko je medtem pokojni papež Frančišek skušal na »nekonvencionalen« način doseči premirje v Ukrajini in bil zato hudo tepen od EU, ki sicer zahteva strogo varčevanje, pri milijardah za orožje pa ne pozna meja.