Papa ist gestorben, wir kündigen das Novice Abo

Imajo tudi Novice vsako leto manj naročnikov, podobno kot veliki časniki v Avstriji? Ne, in moram priznati, da je to zame majhen čudež. V zadnjih letih smo pridobili precej novih naročnic in naročnikov, število abonentov tednika Novice se kljub vsem težavam naše narodne skupnosti povečuje. Novice niso časopis, v katerem boste našli vse, kar je treba vedeti. Upam pa si trditi, da boste našli kak članek, zgodbo, ki je drugje ne boste našli.