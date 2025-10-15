Od papirja do portala

Mnogi ki imajo vodilno funkcijo v kakšnem slovenskem društvu na Koroškem vedo, da Urad Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu v oktobru po navadi objavi javni razpis za finančno podporo avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu. Tudi sam pomagam pri sestavljanju vlog, prej za razne mladinske organizacije, v katerih sem bil aktiven. Danes pa za SPD Edinost v Pliberku. To delam že tako dolgo, da se še spomnim, da smo vloge nekoč osebno oddali. Od leta 2021 jih je možno poslati po mailu. Od letos naprej pa velja nova ureditev.