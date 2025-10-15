Od papirja do portala

Mnogi ki imajo vodilno funkcijo v kakšnem slovenskem društvu na Koroškem vedo, da Urad Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu v oktobru po navadi objavi javni razpis za finančno podporo avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu. Tudi sam pomagam pri sestavljanju vlog, prej za razne mladinske organizacije, v katerih sem bil aktiven. Danes pa za SPD Edinost v Pliberku. To delam že tako dolgo, da se še spomnim, da smo vloge nekoč osebno oddali. Od leta 2021 jih je možno poslati po mailu. Od letos naprej pa velja nova ureditev.
Tokratni razpis za leto 2026 poteka izključno v elektronski obliki na elektronskem prijavnem obrazcu v spletni aplikaciji eJR. Povezava do aplikacije, navodila za prijavo in registracijo so objavljena na spletni strani urada www.uszs.gov.si pod točko Javne objave. Rok za oddajo je: 11.11.2025 (do 23.59). Pri vprašanjih pomagajo krovne organizacije: Skupnost koroških Slovencev in Slovenk (0664/3822742), Narodni svet koroških Slovencev (0463/512528) ali Zveza slovenskih organicij na Koroškem (0463/514300)
Registracijo sem opravil in si ogledal spletno aplikacijo. Ta se od vsebin prejšnega Word obrazca ne bistveno razlikuje. Kar pade v oči pa je, da je vloge mogoče podpisati na dva načina: z elektronskim podpisom. Druga možnost je, da vlagatelji v spletni aplikaciji izpolnjeno vlogo natisnejo, jo datirajo, podpišejo ter ožigosajo (če uporabljajo žig), nato pa jo naložijo nazaj v aplikacijo.
Višina sredstev v letu 2026 namenjena zamejcem je 8.050.000 evra, od teh 2.952.000 evra za slovensko narodno skupnost na Koroškem. Brez teh sredstev bi bilo redno delovanje številnih društev od kulture do športa otežkočeno, mnogi projekti ne izpeljivi. Tudi za Novice je finančna podpora Slovenije še naprej važen del proračuna.
V mailu, ki so jih prejela društva, ki so se v zadnjih letih prijavila na javno razpis opozarjajo, da lahko pride do preobremenjenosti strežnika, če bodo vsi oddali svoje vloge v zadnjem momentu. Izkušnje zadnjih let menda kažejo, da se 90 odstotkov vlog vloži v zadnjih dveh dneh. Zato priporočajo, da se vloge oddajo prej. Zato bom ta vikend skuhal kavo, zagnal svoj računalnik in prijavil na aplikacijo, in upal, da me ne zapusti motivacija... ali pa naslednji vikend, če bo ta še v fazi ogrevanja.
