Nova avstrijska vlada lahko samo še preseneti

Osebno menim, da lahko nova vlada samo še preseneti, prav zato, ker so pričakovanja do nje zelo majhna. Prav tako so bili njeni porodni krči izredno hudi, poleg tega pa so tudi mednarodne okoliščine vse prej kot optimalne. In predvsem: zaskrbljujoče. Politične spremembe v ZDA ne dajejo dosti povoda za optimizem. Še posebej ne, ker gre pri Trumpu za zadnjo predsedniško dobo, v kateri očitno misli, da lahko brezobzirno in brutalno uveljavlja svoje interese. Tudi vojni na Bližnjem vzhodu in v Ukrajini, dramatični družbeno-gospodarski razvoj doma, v Evropi in po svetu ter (upravičeni) strah pred 3. svetovno vojno niso ravno v oporo avstrijski vladi.