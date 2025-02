Ni kovancev za kulturo

Hrana za dušo je utrpela sušo,

ker je bilo v mestni hiši več nesoglasja in prepira

kot ozira na dejanski problem.

Še vedno ni proračuna,

je prazna denarnica nov celovški emblem?

Samostojni umetniki, referat za ženske in športna društva

so bili deležni oderuštva,

čeprav bi prav oni bili hvaležni vsakršne podpore,

saj šport in kultura kvaliteto življenja bogatita

in za privlačnost mesta ter cvetoč turizem skrbita.

Zdaj pa se zdi, da mesto kriči:

»Drage umetnice in umetniki, naj se reši, kdor se more!«

Se mar tudi tebi zdi,

da niti malo pošteno ni,

da imajo nekateri eksistencialno krizo

in bodo morda morali menjati franšizo,

spet drugi pa si polnijo žepe na tuj račun,

še vedno pa je pogrešan proračun?

Ali si mnenja, da taka trenja občuti le slabič

in je veliko razburjenja za nič?

Če ti je vseeno za kulturni razvoj, umetnikov obstoj

in tistih nekaj pravic

ter se ti zdi,

da v tej izdaji Novic

serioznega komentarja ni,

potem si del problema tudi ti.