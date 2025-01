Nespoštljivo do Rusije

Kdor je pričakoval, da se bo politika dostojno in resno zavedala svoje odgovornosti, ki jo narekuje spominjanje na največjo katastrofo in zločine v minulem stoletju, se je na žalost zmotil. Aktualna dogajanja doma in po svetu vsekakor ne obetajo nič dobrega. Volilne zmage skrajno desnih sil v Evropi, škandalozen odnos FPÖ do holokavsta, ki kot edina parlamentarna stranka ni zavzela uradnega stališča do mednarodnega spominskega dneva na holokavst, vojna v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu, nova vloga ZDA po Trumpovi volilni zmagi, gospodarsko-socialne krize ... in še bi lahko naštevali. Vsekakor bi politiki imeli vsaj zdaj, ko se spominjamo grozot holokavsta in njegovih posledic, dovolj povoda, da bi se zamislili in spoznali: kdor hoče kaj premakniti, mora znati preskočiti tudi lastne ozke interese.