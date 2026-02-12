Ne pustimo se razdvajati

Štiri besede v slovenščini in nemščini ne bodo povod za razdor koroške družbe. Lahko pa so opomin – ne posameznemu poslancu, temveč vsem nam, kako krhka je kultura sobivanja in da so narodna skupnost, njen jezik in kultura nekaterim še naprej trn v peti. Franc Jožef Smrtnik je dejal, da se ne bo pustil prestrašiti majhnemu vetru. Tudi kot družba si ne smemo dovoliti, da bi nas takšni vetrovi razdvojili.