Na sprehod za javne dvojezične napise

V deseti izdaji tega leta pa sem nato izvedel še, da avtobusna podjetja sama odločajo o napisih na avtobusnih tablah. Na Koroškem imamo osem avtobusnih podjetij, to so: ÖBB, Postbus AG, Dr. Richard Kärnten GmbH & Co KG, Klagenfurt Mobil GmbH, Kärnten Bus GmbH, Obergailtaler Verkehrs-betriebs GmbH, Mobilbüro und Verkehrs-management GmbH ter Ebner Reisen GmbH. Prav tako pa tudi, da dvojezični napis na avtobusnih postajah ne stane niti centa več. To nam je tedaj potrdilo eno od šestih od države priznanih podjetij za prometno in signalizacijsko tehnologijo – podjetje ITEK v Grabštanju, ki je tudi edino na Koroškem. Prav tako pa so tudi povedali, da šumniki pri tisku ne povzročajo nikakršnih težav.

Jesen je čas, ko se narava umiri, ljudje pa več hodimo naokrog. Morda je prav zdaj pravi trenutek, da se ob kak­šnem sprehodu ozremo kdaj tudi na avtobusne table in pogledamo, v kakšnem stanju so, saj so mi tedaj na Verkehr-sverbundu Kärnten GmbH povedali, da so avtobusna podjetja zavezana sproti skrbeti za obnavljanje tabel. Tedaj pa je tudi dobra priložnost namigniti avtobusnim podjetjem, ali bi bilo možno postaviti pri ponovni postavitvi dvojezični napis. Zato hodite čim več na sprehode, kar je tudi dobro za zdravje in dobro počutje, in glejte na postajališčne table. Če katere ne visijo več prav, pa se pozanimajte, katero podjetje je odgovorno zanje in jim pihajte na dušo.