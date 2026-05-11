Moja mama ni stroj. Je človek.

Konec s tem! Po ocenah je vsaka peta mama (okoli 20 %) žrtev tako imenovanega »mama burnouta« oz. fizične, čustvene in duševne izčrpanosti. Ogrožene so zlasti samohranilke in ženske s tremi ali več otroki. Vzvod, da se bo kaj spremenilo, imamo v rokah mi sami: treba je spremeniti naša pričakovanja. »Mama« lahko prosi za pomoč in svoje potrebe postavi na prvo mesto. »Mama« lahko reče ne, brez občutka krivde. »Mama« lahko dela napake, tako kot vsak drug človek na svetu, ker tudi ona prvič živi. Kot hči sem se šele pred kratkim zares zavedala pomena teh besed in razumela, da sem tudi sama bila del problematičnega mišljenja. Mišljenje, ki vidi mater kot stroj, ne kot človeka. Saj sem tudi jaz pričakovala, da ima prave besede za vsak položaj, da nikoli ničesar ne pozabi in da ima vedno odgovor na vse.