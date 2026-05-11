Moja mama ni stroj. Je človek.

Stara sem devetnajst let in ni me sram povedati, da je mama še vedno oseba, ki jo najprej pokličem – bodisi v žalosti, jezi ali veselju. Ona je tista, ki mi pove, da bo vse v redu, me pomiri, ko mi v življenju vse postane preveč, in se veseli tudi mojih še tako majhnih uspehov. Ona je oseba, ki me resnično pozna že od samega začetka in me ljubi takšno, kakršna sem. Skozi devetnajst let pa vendar pride trenutek, položaj, ko ti tudi ona ne more več pomagati naprej, ko tudi sama dvomi o sebi in je pod pritiskom. Ampak moja mama mora vendar vedeti vse in mi vedno stati ob strani, kajne?
Če si ogledamo, kakšno podobo »idealne« matere ustvarjata družba in predvsem družbena omrežja, bi moral biti odgovor jasen: da. Mama mora biti sočutna, znati poslušati in biti za otroka na voljo ves čas. Istočasno se zahteva, da zasleduje svoje poklicne cilje, ne da bi pri tem trpela skrb za otroke, hkrati pa naj še vodi gospodinjstvo in usklajuje termine znotraj družine. Pri tem več kot 70 % neplačanega skrbstvenega dela (po podatkih Statistik Austria 2021/22) še vedno opravijo ženske. Poleg tega naj mati najde čas za dovolj gibanja, zlasti na prostem, ter skrbi za zdravo prehrano in kuhanje doma. Naj bo vendar dober vzor svojim otrokom in naj ohranja svojo postavo v formi.
Konec s tem! Po ocenah je vsaka peta mama (okoli 20 %) žrtev tako imenovanega »mama burnouta« oz. fizične, čustvene in duševne izčrpanosti. Ogrožene so zlasti samohranilke in ženske s tremi ali več otroki. Vzvod, da se bo kaj spremenilo, imamo v rokah mi sami: treba je spremeniti naša pričakovanja. »Mama« lahko prosi za pomoč in svoje potrebe postavi na prvo mesto. »Mama« lahko reče ne, brez občutka krivde. »Mama« lahko dela napake, tako kot vsak drug človek na svetu, ker tudi ona prvič živi. Kot hči sem se šele pred kratkim zares zavedala pomena teh besed in razumela, da sem tudi sama bila del problematičnega mišljenja. Mišljenje, ki vidi mater kot stroj, ne kot človeka. Saj sem tudi jaz pričakovala, da ima prave besede za vsak položaj, da nikoli ničesar ne pozabi in da ima vedno odgovor na vse.
Za materinski dan, 10. maja, bom vsekakor poklicala svojo mamo in ji povedala, koliko mi pomeni in se ji zahvalila za njen trud in ljubezen. A z razumevanjem, da je tudi v redu, če ne bo dvignila telefona.
