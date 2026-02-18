Krha se fasada vladne enotnosti

Ne Stocker ne Wiederkehr se o svojih načrtih nista po­svetovala s koalicijskima partnerjema, kar ne vzbuja ravno zaupanja v nadaljnje delo koalicije. Fasada vladne enotnosti se krha, argumentov proti predlogom Stockerja in Wiederkehra pa tudi ni malo. Recimo tisti, da na referendumu mlade, ki bi bili prizadeti s podaljšanjem služenja vojaškega roka in bi v zadnji konsekvenci morali sodelovati pri morebitni obrambi Avstrije, zlahka preglasujejo upokojenci. Ali pa argument filozofinje Lisz Hirn, da je, preden dijake prepustimo umetni inteligenci, še prej treba poskrbeti za njihovo pismenost, bralno razumevanje in razmišljanje z lastno glavo. Vse to je nujno potrebno za odgovorno rabo umetne inteligence, sicer bo vedno nekaj drugega razmišljalo namesto nas.