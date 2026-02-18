Krha se fasada vladne enotnosti

Na pustni torek je nastal ta komentar, ki ga boste brali med postom in ob ribji solati. Kot vemo, pustnemu torku sledi pepelnična sreda, na katero v nekaterih krajih pokopljejo pusta, v drugih, kot je Ried im Innkreis, pa na ta dan tradicionalno zabenti vsakokratni vodja avstrijskih svobodnjakov (FPÖ). Zmagovalcem zadnjih volitev pod Herbertom Kicklom je po sestavi vladne koalicije ÖVP, SPÖ in NEOS podpora še narasla in tudi danes z naskokom kraljujejo na 1. mestu lestvic merjenja javnega mnjenja.
Ko so po neuspelem poskusu Kickla novo koalicijsko vlado oblikovale stranke ÖVP, SPÖ in NEOS, je bilo lani v zraku čutiti olajšanje pri njihovih volivcih, medtem ko se je med podporniki svobodnjakov še okrepilo ogorčenje do sistema, ki da je spet pretental domoljube. Vsem trezno mislečim pa je bilo jasno, da je to bolj ali manj zadnja priložnost za resno delo naštetih treh koalicijskih strank, za dokaz, da zmorejo kaj boljšega od ksenofobne trdnjave Avstrije.
Zato še toliko bolj boli strelivo, ki ga Kicklu in svobodnjakom ne le na pepelnično sredo ponuja soliranje članov koalicijske vlade. Pri tem mislim predvsem na predlog zveznega kanclerja Christiana Stockerja (ÖVP) o referendumu za podaljšanje roka vojaške in civilne službe, pa tudi na predlog ministra za izobraževanje Christopha Wiederkehra (NEOS) o reformi učnih načrtov, v kateri naj se najde prostor za nekaj ur pouka o umetni inteligenci.
Ne Stocker ne Wiederkehr se o svojih načrtih nista posvetovala s koalicijskima partnerjema, kar ne vzbuja ravno zaupanja v nadaljnje delo koalicije. Fasada vladne enotnosti se krha, argumentov proti predlogom Stockerja in Wiederkehra pa tudi ni malo. Recimo tisti, da na referendumu mlade, ki bi bili prizadeti s podaljšanjem služenja vojaškega roka in bi v zadnji konsekvenci morali sodelovati pri morebitni obrambi Avstrije, zlahka preglasujejo upokojenci. Ali pa argument filozofinje Lisz Hirn, da je, preden dijake prepustimo umetni inteligenci, še prej treba poskrbeti za njihovo pismenost, bralno razumevanje in razmišljanje z lastno glavo. Vse to je nujno potrebno za odgovorno rabo umetne inteligence, sicer bo vedno nekaj drugega razmišljalo namesto nas.
