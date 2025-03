Koroški Slovenci smo bolj enotni, kot si mislimo

Kaj bi se zgodilo, če bi se na takem televizijskem šovu srečali prestavniki NSKS, SKS in ZSO? Moderator bi postavil vprašanja. Na primer, ali ste za to, da je treba slovenski jezik na Koroškem ohraniti? Je treba olajšati in izboljšati šolanje in izobrazbo v slovenskem jeziku od jasli do univerze? Moramo poskrbeti za več vidne dvojezičnosti in povišati podpore slovenskim društvom, ki so najbolj pomembne oaze slovenščine po naših južnokoroških vaseh? Prepričan sem, da bi vsi trije zastopniki pritrdili, kot bi pritrdila tudi vsaka koroška Slovenka, vsak Slovenec, ki mu materinščina ni deseta briga.