Končanje življenja ne celi ran

Njena zgodba me je pretresla. Hudo mi je bilo, da je morala izkusiti tako neusmiljeno bolečino izgube in to pri rosnih osemnajstih letih. A bolelo je še nekaj drugega: To izgubo bi se dalo preprečiti. Če le … evtanazija ne bi bila legalna? Ta odgovor se morda zdi preveč enodimenzionalen; lahko bi ugovarjali, da bi si v tem primeru mladenič sam vzel življenje, da bi končal svoje trpljenje. Kaj vse bi se moralo odviti drugače, da ne bi prišlo do te tragedije? Da mladenič ne bi videl smrti kot edine rešitve? Topel, ljubeč dom je gotovo prvi in najpomembnejši zunanji dejavnik, ki oblikuje človeka, njegov pogled nase in na svet. Če bi mu doma dali občutek ljubljenosti, njegova samopodoba ne bi bila tako iznakažena. Toda, če ljubezni ni okusil doma, se človek vpraša, kako to, da mu je okolica ni mogla pravočasno dati? Kako, da je tekom let sam bil bitko s svojimi ranami, dokler ni postala bolečina neznosna in ni videl odrešenja v čem drugem kot smrti? In še eno bistveno vprašanje: Ali je odločitev, ki jo človek sprejme v obupu, agoniji, res odraz njegove svobodne volje?