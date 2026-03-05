Ko glas žensk postane zgodba

Danes, dvajset let pozneje, se razmere sicer delno spreminjajo, a razkorak med zaslužki žensk in moških v Evropi še vedno ostaja. Po podatkih statističnega urada Eurostat so ženske leta 2024 v povprečju zaslužile v Evropi okrog 12 odstotkov manj kot moški. V Avstriji je razlika v plačah med ženskami in moškimi nad evropskim povprečjem. Tako imenovani gender gap je bil v Avstriji tedaj 17,6 odstotka. V Luksemburgu pa so ženske v letu 2024 zaslužile 0,8 odstotka več kot moški.