»Od matere je odvisno, kateri jezik bo govoril otrok,« se je pred 20 leti glasil naslov poročila v tedniku Novice o proslavi Zveze slovenskih žena ob mednarodnem dnevu žena. Naslov je bil citat slavnostne govorke Ane Blatnik, ki je tedaj spregovorila v Stari pošti v Bistrici na Zili. Članek je poudaril vlogo žensk, zlasti mater, pri ohranjanju jezika in narodne zavesti na Koroškem.
V članku pa je zapisan še nadaljnji citat iz njenega govora: »Sodobna ženska je danes razpeta med delom in službo, med kariero in materinstvom, med željami in realnostjo. Realnost je, da ženske v Evropi zaslužijo za 30 odstotkov manj kot moški in da procentualno v raznih odgovornih nalogah še zdavnaj niso enakopravno zastopane.«
Danes, dvajset let pozneje, se razmere sicer delno spreminjajo, a razkorak med zaslužki žensk in moških v Evropi še vedno ostaja. Po podatkih statističnega urada Eurostat so ženske leta 2024 v povprečju zaslužile v Evropi okrog 12 odstotkov manj kot moški. V Avstriji je razlika v plačah med ženskami in moškimi nad evropskim povprečjem. Tako imenovani gender gap je bil v Avstriji tedaj 17,6 odstotka. V Luksemburgu pa so ženske v letu 2024 zaslužile 0,8 odstotka več kot moški.
8. marec je mednarodni dan žena – praznik, ki nas spominja na prizadevanja za ekonomsko, politično in socialno enakopravnost. Lepo je verjetno prejeti rožo ali prijazno besedo. Lepo je obiskati koncert ali prireditev, kjer ženske ustvarjajo in stopijo v ospredje. Poleg pozornosti pa je, mislim, pomemben tudi razmislek. Ali imajo ženske res enake možnosti? Imajo dovolj podpore pri usklajevanju poklica in družine? So njihove besede enako slišane?
Krščanska kulturna zveza (KKZ) bo v nedeljo, 8. marca, ob 16. uri v Domu glasbe v Celovcu svojo osrednjo pevsko revijo na dan žena tematsko posvetila ženskam v glasbi in širšem kulturnem prostoru. Pevska revija »Koroška poje« bo potekala pod geslom: »Ko glas žensk postane zgodba«. To geslo pa se ujema tudi z našo temo tedna. Iz pričevanj Karle Haderlap, Valentine Kunauer in Annemarie Zidej je kolegica Hana Kališnik povzela njihove življenjske zgodbe, ki jih lahko preberete v tokratnih Novicah na osmi in deveti strani.
Iz rubrike Komentar preberite tudi