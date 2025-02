Kje pa vidimo dvojezičnost?

Vprašali smo se, kje v javnem prostoru lahko zasledimo dvojezične napise in kako pogosto jih sploh opazimo. In tako sem – morda res nekoliko po naključju – naletel na dvojezične napise na avtobusnih postajah v Selah. Do tega odkritja je prišlo med pripravami s selsko nogometno ekipo, ko smo v mrzlih zimskih dneh tekali po selskih cestah in se občasno spočili na tamkajšnjih avtobusnih postajah. A ker smo na klavzuri ravno razpravljali o novi rubriki, sem imel oči na pecljih in prešinilo me je vprašanje: Zakaj sem dvojezične napise na avtobusnih postajah opazil le v Selah, ne pa tudi kje drugje? Radovednost me je gnala naprej. Želel sem izvedeti, kdo je odgovoren za njihovo postavitev in kako je sploh prišlo do tega, da so v Selah avtobusne postaje označene dvojezično, drugod pa ne. Ta tema me je začela še bolj zanimati, saj se mi je zdelo pomembno razumeti, kakšno mesto ima vidna dvojezičnost v našem vsakdanjem prostoru.