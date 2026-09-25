Kdo bo jutri še kmetoval?

Mnoge kmetije ne zaprejo zaradi ene slabe letine, temveč zato, ker ni naslednikov, ki bi jih prevzeli. Kaj torej naši kmetje in kmetice potrebujejo od politike in družbe? Hitro pomoč ob suši in naravnih nesrečah, manj birokracije ter poštene cene za njihove pridelke. Vse to bi tudi mladim kmetom dalo perspektivo za nadaljevanje kmetovanja. Kdor se z njimi pogovarja, hitro spozna, koliko časa in truda, pogosto ob redni službi, vlagajo v svoje kmetije. Po službi se zanje začne še drugi del delovnega dneva – na kmetiji.