Kdo bo jutri še kmetoval?

Močan padec kmečkih dohodkov v letu 2026 pričakuje zvezni minister za kmetijstvo Norbert Totschnig. Res je, letošnje leto za naše kmete in kmetice ni ravno rožnato. Suša je mnoge močno prizadela, še posebej tiste, ki se ukvarjajo s poljedelstvom in govedorejo. Krme primanjkuje oziroma je za mnoge postala predraga. Nekateri so že morali prodati živino. Politični zastopniki kmetic in kmetov pa svarijo, da bi tisti, ki bodo prodali živino, lahko prenehali kmetovati.
Statistika kaže, da je v Avstriji vse manj kmetij. Leta 2023 je bilo v Avstriji 101.036 kmetijskih gospodarstev, ki so se ukvarjala s kmetijstvom brez gozdarstva. To je 9.745 kmetij oziroma 8,8 odstotka manj kot leta 2020. Strukturo avstrijskega kmetijstva letos ponovno statistično popisujejo. Novi podatki bodo po vsej verjetnosti znani šele leta 2027. Če se bo trend nadaljeval, bi lahko število kmetij padlo pod 100.000.
Zavedati pa se moramo, da je cena nadaljnjega izginjanja kmetij visoka. Postajamo vse bolj odvisni od uvoza hrane. Travniki in pašniki se zaraščajo, podoba podeželja pa se spreminja. Kmetje in kmetice pogosto pomembno prispevajo tudi k temu, da vasi ostajajo žive.
Mnoge kmetije ne zaprejo zaradi ene slabe letine, temveč zato, ker ni naslednikov, ki bi jih prevzeli. Kaj torej naši kmetje in kmetice potrebujejo od politike in družbe? Hitro pomoč ob suši in naravnih nesrečah, manj birokracije ter poštene cene za njihove pridelke. Vse to bi tudi mladim kmetom dalo perspektivo za nadaljevanje kmetovanja. Kdor se z njimi pogovarja, hitro spozna, koliko časa in truda, pogosto ob redni službi, vlagajo v svoje kmetije. Po službi se zanje začne še drugi del delovnega dneva – na kmetiji.
Pomembna pa je tudi vloga potrošnikov. Pri nakupu bi morali pomisliti, od kod prihaja hrana na našo mizo. Vsak nakup regionalnih izdelkov, bodisi neposredno na kmetiji bodisi na tržnici, pomaga domačim kmetom. O prihodnosti kmetijstva zato ne odločajo le kmetje, ampak tudi politika in vsak izmed nas kot potrošnik.
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