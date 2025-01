Jezik bo ostal le, čega bomo govorili

Nato sledi pogovorni jezik, ki je neknjižna oblika in jo uporabljamo v vsakdanji komunikaciji. Občasno slišim, da osebe ne želijo (spre)govoriti slovensko, četudi vse razumejo in bi se lahko pogovarjale v vsakdanu tudi v slovenščini ali v narečjih. Kot vzrok navajajo nelagoden občutek, da ne znajo govoriti perfektno ali da se bojijo napak. Podobne misli mi švigajo po glavi, ko pridem v situacijo, kjer bi lahko govoril italijansko. Vem, da italijansko ne znam perfektno, in vem, da bom pri govorenju naredil napake. Prav tako pa tudi vem, da jo razumem in da bi lahko navadne vsakdanje pogovore vodil v italijanščini oz. bolj v tržaškem narečju. To bom v tem letu skušal spremeniti, ker bi rad znal bolje italjansko. To pa bo šlo le tedaj, če bom jezik tudi govoril. Zato bi bilo treba osebam, ki so v naših krajih v podobni situaciji s slovenščino oz. s slovenskimi narečji, dati več poguma in podpore. Slovenščina v vsakdanu naj bi bila sredstvo komunikacije, sredstvo, ki se ga radi poslužujemo, se mu ne izogibamo v strahu pred napakami. Zavedati se moramo, da se jezik uporablja v različnih situacijah in da le z rabo postajamo vedno boljši.